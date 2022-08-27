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Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Yaz Konserleri kapsamında Adıyamanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara, Kahramanmaraş’ta sahne aldı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 03:10
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Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti

Milli İrade Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte müzikseverler de Zara’ya hep bir ağızdan eşlik etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Konserleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Zara, Kahramanmaraş’ta sahne aldı. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe müzikseverler adeta akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Zara, seslendirdiği eserlerle müzik ziyafeti yaşattı. Konserde; Sevemedim Kara Gözlüm, Ankara’nın Bağları, Gönül Dağı, Dert Bende Derman Sende, Hangimiz Sevmedik, Eşarbını Yan Bağlama ve Fesuphanallah gibi sevilen birçok eseri seslendiren Zara’ya müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.  Konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Zara, Âşık Mahzuni Şerif’ten İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım parçasını Kahramanmaraşlılar için birlikte seslendirdi. Renkli anlara sahne olan etkinlik, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla noktalandı.
Etkinliğe katılımlarından dolayı Zara’ya ve vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türk Halk Müziği’nin usta ismi, seslendirdiği parçaları her zaman büyük bir keyifle dinlediğimiz Zara’yı şehrimizde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Anadolu toprakları hikâyesi ile kaim. Bazen bu hikâye Âşık Veysel olur “Benim sadık yârim kara topraktır” der. Bazen Neşet Ertaş “Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca” diye seslenir bizlere. Kimi zaman Abdurrahim Karakoç’un sesini duyarız “Lambada titreyen alev üşüyor” mısralarıyla. Bazen de Bahaettin Karakoç gelir akla “Ihlamurlar çiçek açtığı zaman” dizeleriyle. Türkülerimizde hasret de var vuslat da. Geçmişimizden aldığımız bu değeri ileriki nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bizler toprağa, taşa şekil veririz; han, hamam, ibadethane olur. Kültürümüz bazen şiirlerde söz olur bazen sözler ses olur. İşte bu sözleri bugün Zara Hanımefendi büyük bir letafetle seslendirdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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