Adıyaman'da Özgür Oğuz rüzgarı

Solistliğiyle Nemrut Dağı konserleri, İstanbul konserleri ve yurtdışı konserleri gibi sayısız başarılı çalışması ve ulusal bir gazete’de 2019 yılının en başarılı 20 isminden biri seçilmesi gibi başarıları bulunan Filarmoni Orkestrası Kurucu Şefi Özgür Oğuz, Türk müziğinin eşsiz eserlerinden oluşan bir repertuvarla Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi'nde ve Adıyaman'ın Tut ilçesinde 'Tut Yamaç Paraşütü Festivali' kapsamında sahne alarak, katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı. İki saat süren konser yoğun ilgi görürken vatandaşlar Özgür Oğuz’un okuduğu şarkılara eşlik ederek halay çektiler.