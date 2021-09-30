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Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali, 1 Ekim Cuma günü başlıyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:14
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Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor

Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali hakkında bilgi veren yetkililer, Eğriçay Karali Parkı’nda organize edilecek olan festivalin 3 gün süreceğini söyledi.

Birçok etkinliğin yanı sıra birbirinden ünlü ses sanatçıları da şarkı ve türkülerinin seslendirileceği festivalin ilk gününde saat 20.00’de Kahtalı Mıçe sahne alacak.

Gündüzleri çeşitli sosyal etkinlikler (sokak ve çocuk oyunları, animatörler, nostaljik sinema) düzenlenecek festivalde, akşamları ise ses sanatçıları sahne alarak, en güzel şarkı ve türküleriyle katılımcıları doyasıya eğlendirecek.

Sanatçı Erkan Serttaş ve Harfane Grubu’nun ikinci günde sahne alacağı festivalde, üçüncü gün yine ünlü bir ses sanatçısı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen konser verecek.

Kaynak: PHA
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