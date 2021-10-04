Adıyaman’da festival coşkusu üçüncü gününde

Eğriçay Karali Parkı’nda organize edilen ‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde, çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.

1 Ekim Cuma günü başlayan, üç gün devam eden festivalde, gündüzleri çocuklara yönelik birbirinden güzel oyunlar sergilenirken, akşamları ünlü sanatçıların sahne aldığı konserler verildi.

Etkinliklerin üçüncü gününde, Ünlü Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen sahneye çıkarak, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

İzleyiciler arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ünlü Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen’e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Konser alanında kalabalığa hitap eden Başkan Kılınç, bu tür sosyal etkinliklerin devam etmesi için, herkesin maske takması, temizliğe riayet etmesi gerektiğini söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Festival kapsamında organize edilen etkinliklere gelen vatandaşlar, bu tür programların sosyal faaliyet olarak gerekli olduğuna değinirken, şimdiye kadar böyle bir kalabalık görmediklerini belirterek, emeklerinden ötürü Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.