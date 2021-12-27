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Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından glütensiz olarak hazırlanan ürünler kermeste beğeniye sunuldu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:26
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Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber

Demokrasi Parkı'nda Adıyaman Çölyak Derneği üyeleri tarafından hazırlanan glütensiz ürünler Çölyak hastalarının beğenisine sunuldu.
Çölyak hastalarının aileleri tarafından özel olarak glütensiz şekilde hazırlanan yiyecekler, hasta yakınlarına sunuldu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan"Bugün burada hastalarımız için farkındalık yaratmak için Çöleyak Derneği adına bir kermes düzenledik. Sağolsun velilerimiz, ailelerimiz çeşit çeşit ürünler getirerek, hayatında ilk defa değişik tatlar tatmak isteyen Çölyaklı kardeşlerimiz gelip tadımlık yaptılar güzel bir etkinliğimiz oldu"dedi.
"Sıcak ekmek, sıcak simit yiyebilmeleri için destek talep ediyoruz"

Adıyaman Belediyesi tarafından fırın sözü verildiğini ve projenin hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Gültoplayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çölyak buğday, arpa, çavdara karşı bağırsağın gösterdiği ince hassasiyet hastalığı burada yedikleri buğday, arpa ve çavdar ürünleri bu insanları rahatsız ediyor. Ömür boyu diyet yapmak zorundalar bu saydığımız ürünleri hayatlarından çıkartmak zorundalar. Bundan dolayı ürünlerimizin pahalılığı ve bulunmasında sıkıntı çektiğimiz için destek bekliyoruz özellikle belediyemizden bu insanların sıcak ekmek, sıcak simit yiyebilmeleri için destek talep ediyoruz belediyemizden söz vermişlerdi bunun bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bugün gelen hastalarımızın yüzde 80'i fırınımız ne alemde sordular bende belediye başkanımızdan haber bekliyorum diyerek kendilerine ilettim inşallah en kısa zamanda sonuçlanır diye bekliyorum. En büyük temennimiz acilen fırına ihtiyacımız var."

Kaynak: PHA
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