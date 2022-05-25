Adıyaman'da 'Çocuk Gözüyle Pandemi' sergisi

İnceler ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadir Bağcı ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Çocuk Gözüyle Pandemi “ konulu resim sergisi büyük ilgi gördü.

23 öğrencinin toplam 26 çalışması sergilendiği resim sergisi Adıyaman Park AVM de gerçekleşti.

Adıyaman Park AVM de gerçekleşen açılışa Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadir Bağcı öncülüğünde hazırlanan sergide öğrenciler yaptıkları eserleri sağlık çalışanları teşekkür olarak sundular.