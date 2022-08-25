ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) tarafından hizmet veren Kur-an'ı Kerim kurslarında 3 ay boyunca eğitim gören minikler, düzenlenen kapanış töreniyle kursu tamamladı.

Kur-an'ı Kerim kursunda eğitim gören ve büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'e geçerek sezonu tamamlayan öğrenciler için Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış törenine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taştan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oldukça renkli geçen programda sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yıl çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için belediyemiz bünyesindeki Meslek Edindirme Kurslarımız büğnyesinde Kur-an'ı Kerim kursu açtık. Bugün bu kursumuzdan mezun olmaya hak kazanan 100 tane çocuğumuz için buradayız. Hepsini kutluyorum. Bu kursların açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan minikler birbirinden güzel gösterilerini davetliler için sergiledi. Gösterilerin ardından Başkan Kılınç ile İl Müftüsü Taştan öğrencilere belgelerini takdim etti.