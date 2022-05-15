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6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı - Videolu Haber

Adıyaman'da Fuar Merkezinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında devam eden 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı.

15 Mayıs 2022 Pazar 19:09
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6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı - Videolu Haber

Medya Trend Fuarcılık tarafından Adıyaman-Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde bulunan Fuar Merkezinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında 6.Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuar'ı devam ederken son gününde ise100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı.
"Çiftçilerle firmalar arasındaki köprüyü kurabilmek çok önemlidir"
11-15 Mayıs tarihleri arasında devam eden 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ve fuarların çiftçiler ile firmalara arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Ziraat Mühendisi ve Bereket Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Gani Bereket,"Geleneksel yaklaşık 6 yıldır bu yıl 6'ıncısını düzenliyoruz. Gayet tabi ki çitçiler ile bir arada olmak  çok güzel bir durum oluşuyor. Çiftçilerimizin gerek teknoloji, gerek mekanik anlamda yeni teknoloji burada onlara sergilemek tabi ki fuarların anlamlarını biraz daha fuarlar her açıdan çok önemli Çiftçilerle firmalar arasındaki köprüyü kurabilmek çok önemlidir. Bu seneki heyecanda bizim için önemli çiftçilerimizde ki; heyecanı görüyoruz. Gerek çiftçiliğin pandemi ve başımızdaki bu savaştan sonra çok daha fazla önemsendiği görüldü. Gıda ve tarımın artık bundan sonra çok daha önemseneceğini tabi ki fuarların bu konudaki öncülüğü tartışılamaz. Öncelikle bu fuarı düzenleyen ekibe ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz firma olarak her yıl bu fuara katılmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi.
"Şuan satış yapmıyoruz tanıtım yapmak için geliyoruz"
Fuardan memnun olduklarını ve sipariş aldıklarını aktaran Güney Doğu Fidancılık İşletme Sahibi Abdurrahman Bilgiç ise,"Adıyaman'da fuar alanı kurulduğundan beri katılıyorum. Bu sene çiftçinin ekonomik durumundan dolayı katılım az oldu. Çiftçinin pek fazla durumu olmadığı için pek alışveriş yapamıyor. Biz zaten bu dönemde satış yapmıyoruz. Sipariş alıyoruz burada Kasım ve Aralık ayında söküm yaptığımız zaman siparişleri karşılıyoruz. Şuan satış yapmıyoruz tanıtım yapmak için geliyoruz. Ben 6 yıldır fuara katılıyorum. Güzel çiftçi ile direk konuşuyoruz, tartışıyoruz çok güzel geçiyor. Fuardan memnunuz şuanda bir sorun yok." Şeklinde konuştu. 
"Çok kaliteli traktör ürettiği için teşekkür ediyoruz SANKO'ya"
Fuar alanında çiftçiler ile bir araya gelme şansı yakaladıklarını ve çiftçilere traktör konusunda bilgiler aktardıklarını ifade eden Başak Traktör Adıyaman Bayisi Yaşar Güneş,"Çiftçiler geliyor burada beklediklerini görüp inceleyebiliyorlar. Çiftçilerimiz ile bire bir iletişim halinde oluyoruz. Fuarların amacı zaten çiftçi ile esnaf arasındaki köprüyü oluşturmak. 6 yıldır fuara katılıyorum bundan sonra ise yine katılmaya devam edeceğiz. Biz firma olarak çiftçilerimizin yanındayız onlarla bu fuarlarda istişare içinde istedikleri model traktör konusunda bilgi alışverişi yapıyoruz. Bizler fuarda çiftçilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturuyoruz. Bu konuda çok kaliteli traktör ürettiği için teşekkür ediyoruz SANKO'ya başarılar diliyorum."dedi.
"Yaptıklarımızı çiftçilerimizle paylaşmak için buradayız"
Çiftçilere yaptıkları, ürettikleri için fuar alanda bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Dila Tarım İşletmecisi Merve Toprak,"Fuara Dila Tarım ailesi olarak katıldık. Ürünlerimizi, yaptıklarımızı çiftçilerimizle paylaşmak için buradayız. Onlara yardımcı olmak için buradayız. Bizim açımızdan biraz durgun zamanlamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şuanda çoğu çiftçimiz tarlada çalışıyor. Çiftçilerimize daha çok hitap edebilmek için fuarlara katılım sağlayacağız."şeklinde konuştu.
"Kesinlikle fuar talepleri karşılıyor"
Çiftçilere proje danışmanlığı yaptıklarını ve ihtiyaçları doğrultusunda hangi projeden kaynak sağlanacağını bilgilerini verdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Gizem Bilgili ise şunları söyledi:
"Proje danışmanlığı yaparak çiftçilerimize hibeli projeler hakkında bilgi veriyorum. Nerden hangi fonu, hangi kaynağı, hangi projeyi uyulacağı hakkında bilgi veriyorum. Çiftçilerin çok hoşuna gidiyor ilk defa yer aldığını söylediler. Bu anlamda danışmanlık eksiğinin de çok fazla olduğunu söylediler. Bizde çiftçilerimize bu anlamda yardımcı oluyoruz. Kesinlikle fuar talepleri karşılıyor. Neler yaptıklarımızı merak ettiler. Aynı zamanda hangi fon kaynağı olduğunu, kredilerde özellikle güneş paneline talep oldu. Bunun için kredi, destek çok fazla talep aldık. Onlarla görüşmelerimize devam edeceğiz zaten. İlgi çok güzeldi."

 

Kaynak: PHA
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