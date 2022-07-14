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15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı

Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinliklerde Ünlü Popçu Yusuf Güney ile Grup Takva tarafından 'Kahramanlık Türküleri' ile ilahiler seslendirilecek.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:25
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15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, Türk milleti tarafından zafere dönüştürülen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.
Bu yıl Karaali Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde ünlü popçu Yusuf Güney ile Grup Takva sahne alacak.
Program gün boyu devam edecek
15 Temmuz etkinliklerinin Adıyaman Valiliği öncülüğünde gün boyu devam edeceğini sözlerine ekleyen yetkililer, programla ilgili şu bilgileri paylaştı: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da şehitlik ziyareti ile başlayacak, ardından 11.30'da Yenipınar Camiinde gerçekleştirilecek olan Mevlid-i Şerif programıyla devam edecek. Demokrasi Parkında açılacak olan Resim Sergisi ile sürecek olan etkinlikler, il protokolünün gün içerisinde şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmesiyle devam edecek. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde düzenlenecek olan yürüyüş ile akşamki programa geçilecek olan etkinlikler, Karaali Eğriçay Parkında sabah namazına kadar devam edecek. Eğriçay Parkında saat 20.00'da start alacak olan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ile sürecek olan etkinlikler, Yusuf Güney tarafından verilecek olan 'Kahramanlık Türküleri' ile Grup Takva tarafından verilecek olan ilahi konserleriyle devam edecek. Sinevizyon gösterileriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da canlı olarak yayınlanacağı etkinlikler, saat 00.13'te okunacak olan sela ve il müftüsü tarafından yapılacak olan dualarla sona erecek. Sabah namazına kadar alanda nöbet tutacak olan davetlilere belediyemiz tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak."
Otobüsler ücretsiz hizmet verecek. Konuşmasının devamında, Adıyaman Belediyesi olarak 15 Temmuz etkinlikleri boyunca etkinlik alanına ulaşmak isteyen vatandaşlar için belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, "Buna ek olarak otobüslerimiz sabaha kadar yarım saatte bir hizmetlerine devam edecektir" diye konuşarak, tüm vatandaşları bu güzel programa davet etti.

Kaynak: PHA
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