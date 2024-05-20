Programın açılışında konuşan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kommagene Krallığı dönemine ait stellerin Kımıl Dağı’ndan helikopterle taşınması sürecini detaylarıyla aktardı. Alkan, stellerin taşınma serüveninin tarihi önemini vurgulayarak basın mensuplarını bilgilendirdi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, Müze Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, restorasyonu tamamlanan ve Gerger Dağı'ndan helikopterle getirilen stellerin açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemlerde, yerli ve yabancı tüm ziyaretçileri bu önemli tarihi eserleri görmek için davet ediyoruz" dedi.

Alkan, Kommagene Krallığı'nın kültürel mirası olan stellerin önemine değinerek, "Bu stellerin önemi, Kral I. Antiokhos ve Tanrı Kral Apollon arasında bir tokalaşma sahnesinin bulunmasıdır. Ayrıca, stellerin arka kısmında Grekçe yazılar yer almakta olup, bu yazılar I. Antiokhos'un vasiyetnamesini içermektedir. Yaklaşık 2000 yıl öncesine ait olan bu vasiyetnamede, Kral Antiokhos din ve kültür ritüellerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler vermektedir. Burada yapılacak bilimsel çalışmalarla, bu yazıtların tamamının çözülmesi, Kommagene tarihine büyük katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Perre Antik Kenti'ni gezerek tarihi atmosferi deneyimledi ve bol bol fotoğraf çekti.

Müze Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler, tarihi mirasa olan ilgiyi artırmanın yanında, Adıyaman'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA