Ünlü şarkıcı Mustafa Güngece, ilk çıkış albümü sonrası 8. teklisi “Nazar Duası” isimli eserle sevenleriyle yeniden buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Dua temalı şarkılarıyla dikkat çeken Mustafa Güngece “Dua serisinin ilk şarkısı Mutluluk Duası çok ilgi görünce ardından, Aşk Duası geldi ve son tekli Nazar Duası ile kızı Sinem’in muhteşem yorumuyla gerçekleştirdi.

Kızı Sinem ile yaptığı 3. Tekli çalışması olan Mustafa Güngece, kızımı keşfettim ve birlikte notalara hükmetmek ve yorum yapmak bana keyif veriyor diyen Güngece, "Hayranlık duyduğum ve çok sevdiğim sevgili Yıldız Tilbe ile bu seride düet yapmak istiyordum, aranjörüm sayesinde kızımı keşfedince Yıldız Tilbe kusura bakmasın iyiki kızımla bu yola çıkmışım muhteşem yorumu ve ses tınısıyla şarkıları yaşattı” dedi.

“Nazar Duası” isimli düet eserin klip yönetmenliğini üstlenen usta yorumcu Mustafa Güngece, çekimler Almanya'da, Düsseldorf’un tarihi ile Anılan güzel köşelerinde ve Altstad adında bir semtinde yaptık vurgusunu dile getirdi.