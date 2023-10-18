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Kıraç’ın güçlü sesi ve Yıldıray Gürgen’in çok sesli senfonik tarzda aranjesi ile dikkat çeken ‘"100. Yıl Özgürlük Marşı’’, derin ve heyecan verici müziği ile

sözlerinde geçmişten bugüne birçok önemli mesajı barındırıyor.

Özenle seçilen görüntüler kullanılarak hazırlanan video klip izleyenleri tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin değerini öne çıkartan “100. Yıl Özgürlük Marşı”, hepimizin cumhuriyete doğma konforunu yaşadığımızı hatırlatarak, stratejik konumu ile dikkat çeken ülkemizin güçlü olması gerektiğini anlatıyor.

Kıraç ile büyük ve güçlü Türkiye’yi, yüksek heyecan ile söyletecek "100. Yıl Özgürlük Marşı’’ , ülkemizin değerini ve cumhuriyetimizin kazanımlarını çok güzel bir dille anlatıyor.