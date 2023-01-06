KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2022'de 43 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 300 bin metreküp su kaçağının önledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, diğer yandan şebekede meydana gelen kayıp kaçak oranını 2022 yılında da en minimum seviyede tutmayı başardı.

Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren KASKİ, 43 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 300 bin metreküp su kaçağının önüne geçti. Bunun sonucunda ise 20 milyon TL gibi önemli bir tasarruf sağlanmış oldu.

“GERİ KAZANIM ÇOK ÖNEMLİ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından yürütülen titiz çalışmalar sayesinde su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını, bunun yanı sıra yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydetti.

Su kaynaklarını etkin şekilde kullanmanın yanı sıra yaşanılabilecek kayıpların önüne geçerek geri kazanımın sağlanmasının da bir o kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“KASKİ Genel Müdürlüğümüz, kentimiz genelinde en iyi ve eşit şekilde hizmet etmeyi kendisine misyon edinerek, gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri arasında her zaman üst sıralarda olmayı başarmıştır. Geride bıraktığımız 2022 yılında da önemli işlere imza atmıştır. Özellikle geri kazanıma büyük önem verilirken, bu kapsamda geçtiğimiz yıl kayıp kaçak oranı en minimum seviyelere indirilerek ekonomiye 20 Milyon TL değerinde önemli bir katkı sağlandı. Aynı kararlılıkla su kayıp kaçaklarının önüne geçmek amacıyla kentimizin tüm caddelerinde, sokaklarında 2023 yılında da arama tarama ve dinleme faaliyetlerimiz 7/24 esasına göre devam edecektir.”