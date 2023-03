Depremin ardından birlik ve beraberlik duygusu içinde, bölge insanları için eşofman ve iç çamaşırı üretimi de gerçekleştiren kadınların hedefi, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine katkı sağlamak.

Birlikte ve dayanışma içinde olunduğu sürece, her türlü zorluğun ve sıkıntının aşılabileceği prensibiyle hareket eden Mersinden Kadın Kooperatifi, depremin ardından da bölgede yaşayan yurttaşların yaralarını sarabilmek adına eşofman ve iç çamaşırı üreterek gönderdi. Mersinden Kadın Kooperatifi gönüllüleri, şimdi de aynı duygularla, depremzede çocuklar için ‘Uyku Arkadaşı’ üretimine başladı.

Çavuş: Depremzede çocuklarımızın hepsi için üretilecek

Felaketi yaşayan çocukların içini ısıtabilmek amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Tekstil Şube Müdürü Gülten Çavuş, “Deprem süreci hepimiz için çok zor bir süreç. Bu zor süreçte çocuklarımızın bir sığınma, bir oyuncak, daha fazla sıcaklık hissedebilmesi adına, oyuncak üretme kararı aldık. Destek veren annelerimizle birlikte, depremzede çocuklarımız için ‘Uyku Arkadaşı’ üretimi yapıyoruz” dedi.

Çocuklara sıcaklık hissiyatı sağlayıp, kendilerini güvende hissetmelerini hedeflediklerini ifade eden Çavuş, “Depremzede çocuklarımızın hepsi için üretilecek. Daha sonra bunu projelendirme aşamalarımız da olacak. Amacımız, bu süreci bu şekilde geçirmek. Depremzede ailelere daha önce eşofman ve iç çamaşırı üretimi yapmıştık. Fakat, şu an çocuklar çok kıymetli. Onların yaralarını da bu şekilde sarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Çocukları sevindirmek çok güzel”

İnsanları, özellikle de çocukları sevindirmenin her şeyden güzel olduğunu dile getiren gönüllü annelerden Sıdıka Doygun ise, “Depremde çok insan kaybedildi. Çocukları sevindirmek her şeyden güzel. Orada yetim, öksüz çocuklar var. Yaralı çocukları, yaralı insanları ne tür ihtiyacı varsa sevindirmek çok güzel bir şey. Ben de yalnız bir anneyim. Eşimi kaybettim, benim de yaralı çocuğum var. Yaralı annelere, onların çocuklarına yardım etmek, mutlu etmek çok güzel. Ben de tek başıma mücadele ediyorum O’nu mutlu etmek için. O yüzden toplumca birilerine yardım etmek, mutlu etmek, ihtiyaçlarını gidermek çok güzel bir şey. Hep böyle olsa keşke” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA