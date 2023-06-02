Alınan bilgiye göre kaza, 1 Nisan Bulvarı'nda meydana geldi.

İlçe yönetiminde ilerleyen Onur Y., idaresindeki 27 VK 535 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Onur Y. ve yanındaki arkadaşı S.K yaralandı. Kazada yaralananlar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA