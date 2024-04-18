Urfa Ahengi Müzik ekibinin seslendirdiği birbirinden güzel türküler ise adeta kulakların pasını sildi.15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla Göbeklitepe'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleri ile son buldu. Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler de şarkılara eşlik etti. Misafirlere Şanlıurfa’ya özgü tescilli lezzetlerden olan külünce ve nar şerbeti ikram edildi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe’yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler türkülere eşlik ederek halay çekti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’de kortej yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise tarihin sıfır noktasını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Kaynak : PHA