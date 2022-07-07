Felemenkçe Hollanda’nın ana dili olup Surinam, Endonezya ve Karayip’in bazı bölgeleri ile Belçika’nın kuzey kesiminde konuşulur. Uluslar arası gemi ticaretleri nedeniyle 17. Ve 18. Yüzyıllarda gelişme gösteren dil deniz aşırı seyahatler ile daha da yaygın hale gelmiştir. Batı Cermen dillerinden olan Felemenkçe İngilizce ve Almanca ile ilişkilidir. Felemenkçede fonetik açıdan bazı zorluklar vardır. Bu durum çeviri yaparken daha fazla özen gerektirir. Özellikle Türkçe Felemenkçe çeviri yaparken iki dili de tüm hatlarıyla bilmek önemlidir. Tercümenin kalitesinin artıran bu tür çalışmalar her dil için yapılmalıdır.

Hint Avrupa dil ailesinde bulunan Türkçe Felemenkçe kendi içerisinde lehçelere sahiptir. Yazılı kullanımlar açısından kıyaslandığında bu lehçeler arasında benzerlik olduğu görülür. Bu lehçeler Flamanca ve Hollandaca ismiyle bilinir. Belçika’da konuşulan lehçe Felemenkçe iken Hollanda’da konuşulan dil Hollandaca olarak adlandırılır. Felemenkçeyi konuşan kişi sayısı dünya genelinde yirmi dört milyon olarak ifade edilir. Diller arası iletişim ihtiyacının giderek artması nedeniyle dili konuşan kişi sayısı da artış eğilimindedir.

Felemenkçe Türkçe Çeviri

Üstün kalite ile yapılan Felemenkçe Türkçe çeviri denetim aşamaları ve deneyimli tercümanlar ile tamamlanır. En kaliteli sonuçlara ulaşmak için yapılan bu çalışmalar yüksek hızla tamamlanır. İlgili konu hakkında uzman tercümanlar kullanıcılarına 7 gün 24 saat boyunca destek verirler. Buna karşılık uygun fiyat garantisi ile yapılan tercümelerde acil tercüme ihtiyaçları da çözüme kavuşturulur. Tercüme planlamasına müşteri istekleri de dahil edilir ve çeviri sonunda memnuniyetin fazla olması sağlanır. Teknik, hukuki, ticari, akademik fark etmeksizin her alanda üst düzey kalitede çeviriler gerçekleştirilir. Bu tür alanlarda terimlerin fazla olması nedeniyle çeviriyi yapacak olan tercümanın terim bilgisinin tercüme için yeterli düzeyde olmasına ekstra özen gösterilir.