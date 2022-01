PERKOTEK X RAY CİHAZI

Bir kuruluşunuz var ve devamlı kitleler bu alanı tercih mi ediyorlar? O halde güvenliği sağlayabilmek adına ekstra sistemlere ihtiyacınız var! Özellikle ülkemizde yaşanan terör saldırıları düşünüldüğü zaman, kalabalık alanlarda elde edilen bu sistemlerle beraber tüm metal ürünler kolaylıkla tespit edilebilmektedir.perkotek.com ailesi, SECUDA marka olarak satışa sunulan ve her geçen gün daha fazla kişinin öncü tercihi konumunda yer alan üst arama dedektörü ürünlerini tarafınıza sunuyor. Bu alanda popülerlik kazanmış olan ürünlerle beraber artık güvenli bir ortam sağlamak ve ziyaretçilerin daha da güvenli bir ortamı gözle görülür kılmasını sağlamak bakımından eşsiz bir ürün tasarımı sunuluyor. En ufak metal parçacığı bile 1 saniye içerisinde tespit edebilen bu ürün türleri, alanının lideri konumunda yer almaktadır.

Işık hızıyla yarışan tespitler sağlanıyor!

SECUDA markası, tartışmasız günümüzün en çok satan ve hit kazanan ürünlerini sizlerle buluşturmaktadır. Bu noktada ise tamamen cazip bir ortam yaratmak ve kalitesiyle göz dolduran ürünleri tercih etmek çok daha basit bir hal alıyor! Hemen siz de tercihinizi bizlerden yana kullanmak ve bu alanın göz dolduran ürünlerini doğrudan sipariş etmek ister misiniz? Bir tıkla firmamıza ulaşabilir, sizler de el dedektörü ürünlerini güvenle sipariş etme olanaklarına sahip olabilirsiniz. Tamamen kalitesiyle göz dolduran ve güvenli bir ortam yaratmanıza yardımcı olan bu sistemler, sizlere hit kazandıran bir ortamı doğrudan sunabilme kapsamında da katkı sağlıyor. Artık sorunsuz bir şekilde personelleriniz elinde yer alan bu cihazlarla tüm üst ve ekstra çanta veya bavul gibi ürünlerin taratılmasına yardımcı olacak. Havalimanları, alışveriş merkezleri, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma girişlerinde bu tip ürünleri görme durumları söz konusu oluyor.

Günümüz standartlarında sizlere eşsiz bir hizmet anlayışını aktaran firmamız, tüm bu hizmet seçeneklerini direkt olarak gözden geçirebileceğiniz bir zemin hazırlamaktadır. Sizler de hemen tercihinizi bizlerden yana kullanmak ve bu alanda hit kazanmış hizmetleri denetlemek istiyorsanız bir tıkla bizlere ulaşmaktan geri kalmayın. Alanının lideri olan Perkotek, son dönemlerin gelişmiş ürünü olan X ray ürünlerini de sizler için tasarlamaktadır. Tamamen güvenli bir ortam yaratabilmek, bagajı güvenli bir şekilde taratabilmek ve 0,2 saniye içerisinde tüm bu taramaları sağlayabilmek açısından hemen tercihinizi bizlerden yana kullanabilirsiniz. Perkotek firması olarak, her anlamda kalitesiyle beraber öncü bir çalışma olanağı doğrudan tarafınıza ulaştırılıyor! Bu noktada ise hit bir çalışma ve tüm seçenekleri gözden geçirme makul bir standart üzerinden tarafınıza sunulan hizmet olanağı olarak görülüyor.

Araçların olduğu alanlarda ihtiyaç haline dönüşen otopark bariyeri, Kişilerin şahsına ait alanların kapatılmasında, giriş ve çıkışların kontrolünde, güvenli geçişlerin yaşanmasında ihtiyaç duyulan bir sistem haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kişilerin kendi şahıslarına ait olan yerlerin başka araçlar tarafından ele alınmasını önlemek amaçlı imdada yetişen bu sistem sayesinde kişiler artık ev, işyeri, park ve özel otopark yerlerinde ki rahatlıkla kullanabilmektedir.

Oldukça kullanışlı olan bu ürün uzaktan kumanda yardımı ile yönetilmektedir. Bu sayede geçişler sırasında aç- kapa özelliğini sunması ile kontrollerin gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Otopark bariyeri sistemleri ile alanınızda ki araç takiplerini çok kolay bir şekilde yapma ayrıcalığına sahip olduğunuzu söylemek mümkündür. Yaşam alanınızı şekillendirmek ve giriş çıkış denetimlerini sağlayarak bu sistem üzerinden gerçekleşmektedir.

Günümüzde pek çok alanlarda sık rastladığımız ürünler arasında yerini alan bariyerler, kol aparatı sayesinde rahatlıkla inip kalkma kolaylığı sağlamaktadır. Elektrik motoru sayesinde güvenli açılma ve kapanma hareketini gösteren bu sistem herhangi bir aksaklık sonucunda manuel olarak ta kılları oynatma özelliğini kullanabilirsiniz.

Otoparklarda, alışveriş merkezleri, site önleri ve parklarda oldukça verim sağlayan bu sistem aracın yaklaşma hareketine göre bariyer kolları aşağı ve yukarıya doğru hareket halinde olmaktadır. Uzun ömürlü yapısı ve çok işlevsel özelliği ile çoğu alanlarda ihtiyaç duyularak kullanılmaktadır. Araç geçişleri sırasında güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayan bariyer sistemleri her alan için gerekli olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Otomatik bariyer

perkotek.com ailesi, sizlere sıfırdan bir işletme kurma veya var olan işletmenize / yaşam alanlarınıza bir otopark sistemi kurabilme konusunda destekçiniz oluyor! Bu hizmet olanaklarını ele almak ve AVAX adı altında üretilen, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en çok satan sistemlerini satın almak ister misiniz? Her geçen gün kendisini geliştiren marka, sizlere bu alanda yeni nesil bir ürünü kullanabilme olanakları vermektedir. Bu alanın çok satan Otomatik bariyer ürünleri ile beraber artık sizler de işletmelerinizi veya yaşam alanlarınızı çok daha değerli bir hale dönüştürebilirsiniz. Sistem temel olarak;

Kaç araçlık boş yer olduğunu otomatik olarak sayabilmektedir.

Aracın ne kadar süredir bölgede olduğunu hesaplayabilmektedir.

Personel olmadan da, bazı takip cihazlarıyla yönetmek mümkündür.

24 saat sorunuzca çalışır.

Geceleri görüşü kolaylaştırmak için flaşör ve beyaz yapısıyla desteklenir.

Bu alanın en çok satan ürünleri, ışık hızında tarafınıza ulaştırıyor ve bir hizmet almanıza yardımcı oluyor. Hemen sizler de alanında hit kazanmış olan bu ürünleri denetlemek ve değerlendirmek amacıyla firmamızı ziyaret etmekten geri kalmayın. Perkotek, sizlere bir tık kadar uzaklıkta yer alıyor!

Otopark bariyeri ürünleri en uygun fiyatlara Perkotek’te!

Her daim uygun fiyat sisteminden şaşmayan Perkotek, sizlere bu alanda hit bir çalışma hizmeti sunmayı da ihmal etmemektedir. Tamamen kalitesiyle göz dolduran ve her daim kitlelere doğru sunum olanakları sağlayan firmamız, bu alanda ise isim yapan ürün çeşitlerini doğrudan değerlendirmenize yardımcı oluyor! Sizler de hemen tercihinizi bizlerden yana kullanmak ve bu alanda Otopark bariyeri ürünlerini satın almak amacıyla Perkotek’i tercih edebilirsiniz. Güvenli bir ürün sunumu yapabilme konusunda lider olan marka, her daim eşsiz ürün niteliklerini gözden geçirme olanaklarını tarafınıza ulaştırmaktadır. Bu alanda ise tamamen kapsamlı bir ürünü denetlemek ve hizmet ağı içerisinde olmak oldukça basit ve kolay bir hale dönüşmektedir. Birbirinden kaliteli ürünleri değerlendirmek ve öncü bir noktaya taşımak söz konusudur.

Lider konumunu elden bırakmayan Perkotek ailesi, tüm bütçelere hitap eden bu sistemlerle beraber göz doldurmaya devam ediyor! Hemen siz de tercihinizi bizlerden yana kullanmak ve hit kazanan ürünleri denetlemek amacıyla bir tıkla bize ulaşmaktan geri kalmayın. %100’E kadar memnuniyet sunan bu ürünler, tamamen cazip bir kullanım ağını direkt olarak ele alma şansları vermektedir. Her alanda kitlelerin tercihi olan akordiyon bariyer ürünlerini güvenli bir şekilde ele almak söz konusudur. Bu hizmet anlayışlarını uygun fiyatlar niteliğinde değerlendirmek ve çözüme dayalı bir hizmet opsiyonunu ele almak fazlaca söz konusu olan bir durum niteliği olarak görülüyor. Tercihinizi hemen yapabilir, sizler de bu alanda ürünler gözden geçirebilirsiniz.