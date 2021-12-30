Giysi sektöründe çok uzun yıllardan bu yana pantolondan kazağa, süveterden tişörte kadar pek çok model kıyafet üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu kıyafetlerin başında yer alan etek modelleri zaman içerisinde boyları ve tarzlarına ayrılmıştır.

Etek modelleri arasında en çok öne çıkan midi etek günümüzde oldukça popüler olan kıyafet çeşitlerindendir. Ne kısa ne de uzun bir boya sahip olan midi boy etekler diz kapağı ile ayak bileğinin orta hizasında bir yerde yer alır. Genellikle topuklu ayakkabı ile tercih edilen bu etekler özellikle 80 ve 90’lı yıllarda büyük popülariteye ulaşmış ve hala da bu havasını sürdürmektedir.

Yazlık Midi Etek Modelleri

Son yıllarda pek çok kadının beğenerek giydiği midi ve mini etek modelleri mevsimden mevsime çeşitlilik ve farklılık içermektedir. Bu farklılıklardan olan yazlık midi etek modelleri bünyesinde çeşitli modelde kıyafetler bulunur. Özellikle önden yırtmaçlı midi etekler son yıllarda en çok rağbet gören kıyafetlerden biridir diyebiliriz.

Genellikle çiçekli midi boy eteklerde yapılan önden yırtmaç sayesinde kadınlar hem çok şık hem de rahat olabilirler. Hareket kabiliyetini arttıran yırtmaç aynı zamanda güzel bir görünüm ve estetik de kazandırır. Dar bluz veya askılılarla rahatlıkla bu tarz etekleri kombin edebilirsiniz. Yazlık midi etek modellerinden bir diğeri de pileli eteklerdir. Oldukça rahat olan ve rüzgârı kesmeyecek olan bu kıyafetler yazın sıcak günlerinde bile serin hissedip terlememenizi sağlayacaktır.

Kloş Midi Etek Modelleri

Midi etek modellerinden en çok öne çıkan bir diğer model ise kloş midi eteklerdir. Günümüzde özellikle sonbahar aylarında kullanılan bu etek modelleri opak, ince gibi çoraplarla beraber tercih edilebilir. Kalın bir yapıya sahip olan kloş midi etek modellerinin yaz için kullanıma uygun olanları da mevcuttur.

Oldukça rahat olan bu kıyafet modeli hem günlük hayatta hem de iş ya da sosyal hayatta kullanılmaya müsaittir. Günün kurtarıcısı olabilecek kloş midi etek modelleri uzun boylu kadınlar tarafından tercih edildiğinde kişiye mükemmel bir görünüm kazandıracaktır. Orta boylu kadınların ise daha çok mini etek modellerini tercih etmeleri moda sektörü tarafından önerilir.

En Çok Kullanılan Midi Etek Modelleri Nelerdir?

En çok kullanılan midi etek modellerinin ilk sırasında şüphesiz kalem etekler yer alır. Midi boy kalem etekler günümüzde en çok 20-35 yaş aralığındaki genç kadınlar tarafından tercih edilir. Doğru ölçüler seçildiği takdirde harikulade bir görünüm sunan kalem etekler bot, topuklu ayakkabı gibi ayakkabılarla rahatlıkla kombin edilebilir.

Bunun yanı sıra en çok kullanılan diğer bir midi etek modeli ise önden düğme detaylı eteklerdir. Özellikle tesettür firmaları tarafından üretilen bu etekler pek çok kadının dolabında mevcuttur. Siz de birbirinden farklı onlarca çeşit midi boy eteklere ulaşmak istiyorsanız https://www.beyyoglu.com/collection/etek sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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