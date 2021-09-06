Kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri de petek temizliğidir. Suyun kalitesine, kullanılan araçların niteliğine ve zaman içinde yıpranmaya bağlı şekilde ısıtma sistemlerinde oluşacak balçık, tortu, kireç ve yerden ısıtma sistemlerinde karşılaşılan en sık sorun olan çamur gibi ısınma sorunları, çetin kış aylarında zorlanmaya sebep olmaktadır.

Bu gibi oluşumların sağlıklı bir sirkülasyon yaşanmamasına sebep olmaması için Mersin petek temizleme servisi 1990 yılında çırak olarak başladıkları bu işe 2000 yılından beri nitelikli, işinde uzman elemanlarıyla ve M.E.B ve M.Y.K gaz yakıcı cihazlar yetkili servis personel belgeleriyle profesyonel olarak kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.

Mersin Petek Temizleme Servisi Hizmetleri

Petek temizleme ve bakımı hizmetlerinin yanı sıra kış aylarında ısınma gibi önemli bir temel ihtiyacın diğer araçları için de benzer bakım hizmet servisleri de kuruluşun bümyesinde bulunmaktadır. Mersin Kombi Bakımı Servisi, Acil Kombi Servisi ve Mersin Kombi Tamiri Servisi gibi uzmanlar tarafından kombi ömürünü uzatmak amaçıyla önerilen, ömrü tükenmiş veya arızalanmış kombilerin sorunlarını uzman bir şekilde saptayıp çözüme kavuşturan ve bir sorundan başka bir sorun doğmasına sebebiyet vermeyen, müşteri memnuniyeti ön planda tutulan bu gibi hizmetleri vardır.

20 yılı aşkın süredir hizmet veren ve zaman geçtikçe kalitesini arttırarak büyümeye devam eden bu kuruluşa dilediğiniz zaman iletişim bölümünden ulaşabilir ve acil servis hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kaynak: https://www.mersinkombiservisi.com.tr/mersin-petek-temizleme/