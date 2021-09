Als Proela versuchen wir, Lösungen für jeden Bedarf unserer Kunden in Bezug auf die Dekoration zu bieten. Mit unseren Produktgruppen speziell für den Innen- und Außenbereich streben wir einen stilvollen und dauerhaften Auftritt an. Die Qualität der Materialien, die wir in unseren Produkten verwenden, ist erstklassig und unsere Verarbeitung ist tadellos. Weil wir; Wir sind bei denen, die das Beste wollen.

Die Sperrung von Bereichen Poly Art, die wir in unserem Unternehmen anbieten, wird mit verschiedenen technologischen Systemen durchgeführt. Vor allem im Freien ist dieser häufig bevorzugte Service in Klassen wie Markise, rail Markise, pergola und Glas unterteilt.

Markisensysteme sind sehr gefragt, weil sie bequem und wirtschaftlich sind. Das Ziel dieses Dienstes, der je nach verwendetem Bereich verschiedene Optionen hat, ist sowohl Schutz als auch Eleganz. Die Abmessungen und Farben der Produkte Poly Art können variieren. Es kann auch mehrere Produktoptionen in einem Bereich nach eingehender Nachfrage verwenden.

Schirmförmige Markisen ermöglichen es, die Oberseite eines Bereichs zu schließen. Auf diese Weise wird der Bereich, den sie von der Sonne oder schlechtem Wetter nicht betroffen sein wollen, geschützt. Die Seiten bleiben offen. Eine weitere Option, die für die gleiche Funktion bevorzugt werden kann, sind Kassetten-Markisensysteme. Diese Produkte werden an der Fläche befestigt und als zusammenklappbar verwendet. Besonders geeignet für unsere Kunden, die große schattenräume schaffen wollen.

Unsere Produkte, Gelenk-Markise genannt, haben einen doppelseitigen Mechanismus. Auf diese Weise können beide Seiten des zentralen Teils des Feldes geschützt werden. Ziel ist es, schattenräume zu schaffen und kein schlechtes Wetter zu spüren.

Ein weiteres unserer Produkte, Balg Markise, wird von Unternehmen wie Hotels, Restaurants und Cafés bevorzugt. Modelle, die als Bild in einer anderen Struktur sind, können praktisch gefaltet werden. Es ist sehr nützlich, besonders bei plötzlichen Regenfällen.

Schienenmarkisensysteme unterscheiden sich von anderen durch die elektrische Betätigung des Mechanismus. Hier erfolgt das Öffnen und Schließen automatisch per Knopfdruck. Optional sind Fernbedienungsoptionen erhältlich. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieser Produkte ist, dass das Gewebe extrem strapazierfähig ist Poly Art. Dank seiner Verdunkelungsfunktion bietet es vollen Schutz vor der Sonne.

Wintergarten Dekoration ist ein weiterer Service, den Unsere Firma bietet. Hier kommen meist Produkte mit automatischer Verglasung ins Spiel. Es kann optional vollständig geschlossene oder nur geschlossene Bereiche erstellen. Fenster können auch je nach Wetter geöffnet und geschlossen werden.

Webseite: https://proela.ch/dekoration/