Filo Kiralamada Nelere Dikkat Edilmeli?

Filo kiralama, şirketlerin sunduğu uzun dönemli araç kiralama hizmetidir. 12 ila 48 ay arasında değişen bu hizmet, bir ya da birden fazla aracın anlaşma sağlanan şirkete tahsis edilmesi anlamına gelmektedir. Araç satın almaya gerek kalmadan, cüzi bir miktarla sahip olabileceğiniz bu araçların sorumluluğu ve bakımıyla da yine acentemiz ilgilenmektedir.

Ekonomik fiyatlarla istediğiniz marka ve modelleri seçebileceğiniz bu yöntem sayesinde finansal yatırımınızı daha yararlı kullanabilirsiniz.

Ayrıca araç sahibi olmanın getireceği strese maruz kalmadan beğendiğiniz aracı kullanarak rahatınıza varabilirsiniz. Bütçenize uygun aylık ödeme planlarıyla da zorluk çekmek zorunda kalmayacaksınız.

Entacars filo kiralama hizmetimiz ile şirketiniz için son model otomobilleri kiralayarak keyfinize bakabilirsiniz.