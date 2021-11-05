Ethereum Yükselişi ve Yatırım Süreçleri

En çok tercih edilen kripto paralardan biri olan Ethereum akıllı sözleşme işlevselliğine sahip olan ve blockchain sistemi üzerine kurulu bir işletim sistemidir. Halk açık ve açık kaynak kodlu olan bu sistem 2013 yılının son dönemlerinde Vitalik Buterin tarafından popüler ortaya çıkarılmıştır. Bitcoin’den sonra en fazla piyasa hacmine sahip olmasıyla bilinen Ethereum ETH sembolü ile gösterilir.

Ethereum yatırımı yapabilmek için hesabınızda yeterli miktarda bakiye bulunması gerekir. Bunun için gerekli olan güncel tutarı kripto para hesaplama araçlarını kullanarak öğrenebilirsiniz. Bunlarda son işlem bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılır. Buna göre dönemler itibariyle güncel değerlerde artmalar ya da azalmalar yaşanabilir. Bunları avantaja dönüştürmek adına piyasayı sürekli takipte kalmanızda yarar vardır.

Ethereum zirve değerleri daha önceden bu kripto paraya yatırım yapmış olan kişiler açısından iyi bir fırsattır. Ancak bu dönemlerde doğrudan alım yapmak biraz daha maliyetli olacaktır. Bu gibi detaylara hakim olmak ve piyasadaki hareketleri doğru değerlendirebilmek adına uzman desteği almanızda yarar vardır.

Ethereum Yatırımı Nasıl Yapılır?

En çok tercih edilen altcoinler arasında yer alan Ethereum almak istediğinizde fiyatların hareketli olduğunu görebilirsiniz. Bu fiyatları avantaja çevirerek yatırım yapmak için güvenilir ve günlük işlem hacmi fazla olan bir kripto para platformu tercih edebilirsiniz. Yerel ya da yabancı platformu seçtiğinde işleyiş genellikle benzer şekilde ilerler. Tüm platformlarda ilk olarak hesap oluşturmanız gerekir. Ardından yatırım kısmına geçebilmeniz için hesabınıza nakit transferi yapmanız gerekir. Aktarım kısmını tamamladıktan sonra güncel fiyatlar üzerinden Ethereum yatırımı yapabilirsiniz.

Yatırım amacıyla hesabınıza nakit transfer etmek istediğinizde adına ait bir banka hesabını kullanmanız gereklidir. Pek çok platform başka hesaplardan para aktarımına izin vermemektedir. Hesabınıza para yatırdıktan sonra doğrudan Ethereum alabilir ya da al sat işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz Ethereum yükselir mi diye araştırarak işlemlerinize buna göre yön verebilirsiniz.

Ethereum Yükselir mi?

Ethereum yükselişi yatırımcıların merak ettikleri konular arasında yer alır. Bu yükselişin olup olmayacağını öngörebilmek için bunu tetikleyen durumların neler olduğuna bakmanız gerekir. Buna göre özellikle kurumsal şirketlerin yüklü miktarda Ethereum almaları fiyatların artmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra Paypal gibi büyük şirketlerin Ethereum alması da bu kripto paraya olan talebi artırmaktadır. Daha birçok özelliğiyle Ethereum Bitcoin’den sonra en çok ilgi gören coin halini aldı. Bu gibi etkenler sonucunda Ethereum’da yaşanan değişimleri gözlemlemek ve yatırımları güvenli şekilde yapmak adına Bitlo’yu tercih edebilirsiniz.