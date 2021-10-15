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Ekran değişimlerinde aciliyet önemlidir

Telefonlarda ekran kırılmaları veya çatlamaları bir yere çarpma, kaza sonucu düşürme gibi nedenlerden dolayı bozulabilmektedir.

Seobaz
Seobaz
15 Ekim 2021 Cuma 15:27
7 Okunma
Ekran değişimlerinde aciliyet önemlidir

Telefonlarda ekran kırılmaları veya çatlamaları bir yere çarpma, kaza sonucu düşürme gibi nedenlerden dolayı bozulabilmektedir. Bu tür bozulmalar kullanıcı hatası sayıldığından dolayı garanti kapsamına alınmamaktadır. Dolayısıyla yeni telefon almak oldukça masraflı olduğu için tamir ettirmek doğru bir seçim olacaktır. Eğer bir de telefon sahibinin acelesi varsa Alpa Tamir Merkezi en doğru adres olacaktır. Söz konusu firmada iPhone modellerinde değişim otuz dakika sürmektedir. Örneğin  kullanıcı bahsi geçen gözde markanın 13. Modeli olan iPhone 11 modeline sahipse, iphone 11 ön cam değişimi yapılmak istenirse hiç vakit kaybedilmeden firmaya gitmek veya internet üzerinden işlem yapmak doğru bir seçim olacaktır.

iPhone ekran değişimlerinde fiyat aralığı nedir

iPhone markası ilk modelini 2007 yılında piyasaya sürmüştür. Daha sonra her sene bir üst modelini çıkararak teknolojinin de gelişmelerinden faydalanmasıyla markasını büyütmüştür. Her çıkan modeli vatandaşlarda ayrı bir hayranlık bırakacak özelliklerde olmaktadır. Son çıkan modeller kabaca iPhone 11, iPhone 12 , iPhone 13 şeklinde sıralanmaktadır. Kullanıcı hatası ile telefonun bozulması durumunda güvenilir bir firmaya tamire vermek yararlı olacaktır. Telefonların modeline göre ise ekran değişim fiyatları artmaktadır. Model düşükçe maliyeti de düşük olacaktır. Fakat model en yenil çıkanlardan biriyse fiyat daha farklı olacaktır.  Telefon tamirini en güvenilir yere, en uygun fiyata, en hızlı şekilde yaptırmak için alanında lider olan Alpa Tamir Merkezi doğru bir seçim olacaktır.

Kaynak: https://www.alpatel.com.tr/iphone-11-on-cam-degisimi/

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