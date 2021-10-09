Acil Çıkış Kapıları Zorunlu Mudur?

Acil çıkış kapıları panik anında ve herhangi bir acil durumda bulunulan alanın hızlıca terk edilmesi için kullanılmaktadır. Acil çıkış kapıları yangın çıkış kapısı, yangın merdiveni gibi de adlandırılmaktadır. Yapıların büyük bir kısmında acil çıkış kapıları bulunmaktadır. 7 kat ve üzeri binaların her katında acil çıkış kapısı bulunmak zorundadır.

Acil çıkış kapıları yangına dayanıklı olmalıdır ve sertifikaları da bulunmalıdır. Kapılarda bulunan panik barlar sayesinde kapılar kolaylıkla açılmaktadır. Acil çıkış kapıları tek kapaklı ya da çift kapaklı olabilir.

Acil çıkış kapılarının yerleri ‘ÇIKIŞ-EXIT’ yazılı işaretlerle belirlenmelidir. Mobilya, aksesuar gibi eşyalar acil çıkış kapılarının önüne konulmamalıdır ve acil çıkış kapılarının önü kapatılmamalıdır.