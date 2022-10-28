Şahin: Kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz

Şahin mesajında; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin yiğitliği ve Kuvayı Milliye ruhuyla kazanılan milli mücadelenin, tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı olduğunu belirtti.Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve zaferle taçlandırdığını anımsatan Başkan Şahin, şunları kaydetti:

“Ülkemiz 2023 hedefinde hızla ilerlerken, ezelden ebede, bu Cumhuriyeti zedeleyebileceği gafletinde olanlarla karşılaşacak fakat, yanıtını hem devletimizin heybetinden hem de milletimizin gücünden alacaktır. ‘Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet’ anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir. Bizler; 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve savunmak zorundayız. Bu yolda yürürken milli değerlerimizden ödün vermemek, bu değerleri yarınlara teslim etmekle görevliyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların ve soydaşların da umut kaynağıdır. Karakteri bağımsızlık olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için; milli değerlerle bilimin üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız.”

Şahin, ecdadın mirasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için Türk milletinin her ferdinin bugün de aynı ruha, kararlılığa ve özveriye sahip olduğuna inandığını dile getirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Asırlardır dünyanın en gözde, en bereketli, tarihe en tanık, üzerinde mücadeleler yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen, bu toprakları bizlere vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bize o tarihi yaşayarak tarihi dersler veren gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”dedi.

Kaynak: PHA