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Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı açılışında iklim ve ekoloji için değişmek gerektiğini belirterek, “Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, gençler için, büyük Türkiye için, dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak için, yeşil kalkınmada biz de varız” dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 14:09
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Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu

“İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en doğru şekilde ve hızla hazırlanmak, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmak amacıyla ATO Cogresium'da toplandı. Zirvede iklim değişikliği üzerine video gösterimi yapıldı, çeşitli sahne gösterileri sergilendi.
Şahin: Dünyanın geldiği noktayı bugün anlayamazsak başaramayız
Şahin, açılıştaki konuşmasında, dünyanın iklim konusunda kırmızı alarm verdiğine işaret ederek, organizasyonun önemine değindi. 
Hacı Bayram Veli’nin “Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır’, ‘Kalbi taş olanın, şehri taş, kalbinde aşk olanın şehri gülistan olur” sözlerini anımsatan Şahin, şunları kaydetti:
“Biz Hacı Bayram Veli’nin baktığı yerden ülkemizi, dünyayı aşk ile gülistan etmek için buradayız. Dünya olarak ekonomiyi ekolojiye çeviremedik. Yeşil mermerli BM’nin kürsüsünde ‘Ekonomiyi insani kalkınma ile taçlandıramaz, çevresel kalkınmayla bütünleştiremezsek biz bunu başaramayız’ dedik. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleri olarak dünyanın geldiği noktayı bugün anlayamazsak başaramayız. Yüksek teknolojik arıtmaya geçemezsek balıkları öldüreceğimizi, ağaçları kurutacağımızı, çiçeği, böceği koruyamazsak bebeklerimizi koruyamayacağımızı gördük. Su aktı, biz baktık. Güneş bizdeydi teknoloji Almanya’daydı. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bugün kanunlarımızı çıkarmamış, çatı kuruluşları kurmamış olsaydık, girişimci ruhumuzu yaşatmasaydık, bugün çok zor bir döneme tanıklık yapacaktık.”
Yeşil kalkınmayı bütün Anadolu’ya yayacak kurumsal kapasiteyi güçlendirdik 
Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldığında ilk iş olarak imar, ulaşım, iklim master planlarını hazırlattığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"2014 yılında bu planları uygulamaya geçirmiş, ekonomiyi ekolojiye çevirmiş, Şampiyon Şehir, Yeşil Şehir Başkanı olarak huzurlarınızdayım. TBB olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Yerel Yönetimler Manifestosu’nda ortaya koyduğu akıllı, sağlıklı, yeşil, marka, kadim şehirleri çalışmak için büyük gayret gösterdik. Belediye başkanlarımızla fikir projeleri ürettik. Başarılı fikir ve projelere mali destek verdik. İyi fikir, iyi bütçedir. Teknoloji açığımız var. Bu açığı hızlıca gidermemiz, ihracattaki yakaladığımız ivmeyi tamamlamamız lazım. Beşeri sermayeyi desteklememiz, gençleri işin başında tutarak onlara yatırım yapmamız gerek. Biz büyük milletiz, büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefler yeni fırsatları bize sunuyor. Sanayiyi yeşille yürütebiliriz. Alternatif mali kaynakları güçlendirmek gerekiyor. Yeşil kalkınma, yeşil devrim için buradayız. Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün Anadolu’ya yayacak kurumsal kapasitemizi güçlendirdik.” 
"Elektrik maliyetlerimizi düşürecek, yüksek teknolojiye geçecek, yenilenebilir enerjiye yöneleceğiz"
Gaziantep’in 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olduğunu anlatan Şahin, “Sanayimizi nasıl yeşille buluşturacağız, dijitalleştireceğiz buna çalıştık. Verimli olmazsanız yalınlaşamaz, model fabrika kurmaz, iyi mühendis yetiştiremezseniz bunları başaramazsınız. Ulaşımda ülkemizi demir ağlarla örmemiz lazım. Gaziray’ı tamamlıyoruz. Ülkemiz yerli ve milli tramvay yapıyor. Ulaşımda bisiklet ve bisiklet yolunu önemsiyoruz. Bu konuda İspanya ve Avusturya en çok proje üreten ülkelerdi. Bu yıl bütün büyükşehirler ve belediyeler, hep birlikte proje üreterek dünyada AB’ye en çok proje üreten ülke olduk. Biz bunu başarabiliriz. Cumhuriyetin yüzüncü yılındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı mirasla, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Paris Antlaşmasını imzaladık. Yol haritamızı çıkardık. Elektrik maliyetlerimizi düşürecek, yüksek teknolojiye geçecek, yenilenebilir enerjiye yöneleceğiz. Bunu bizler, bu salonla yapacağız.” Diye konuştu.
Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları, belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 31.03.2022 19:34
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