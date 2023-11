Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ABD’nin takınmış olduğu İsrail yanlısı tutumu protesto etmek ve Gazze’deki sivillerin sesini tüm dünyaya duyurmak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde organize edilen ‘‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’’ Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne ulaştı. Binlerce araç ve on binlerce kişinin katılımıyla İncirlik’te dev bir miting düzenlendi. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, saldırıları protesto etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’deki sivillere yapılan saldırıların durması için yapılan görüşmelerde masada elleri güçlensin diye İncirlik’e geldiklerini söyledi.

Yıldırım, Gazze’de yaşananlara öfkelerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Ben burada şunu söylüyorum; öfkemiz çok büyük. Türkiye elinden geleni yapıyor. Şu anda masada oturuyorlar. Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak." dedi.

Bülent Yıldırım, "Türkiye genelinden on binlerce kişinin katılımıyla şu anda mesajımızı verdik, aldılar. Amerika bunu gördü ve duydu." diye konuştu.

Gazze’ye yeni yardım gemileri göndermek için çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek, göreceksiniz. Bizler Allah'ın izniyle yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. İsrail yenildi, Gazze'ye 200 metre bile giremedi. İsrail her gün tanklarını kaybediyor, esir veriyor, askerlerini kaybediyor. Bizler de bu konuda yardımların gitmesi görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın gözü burada. Buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur."

3 Kasım 2023 Cuma günü İstanbul’dan yola çıkarak Türkiye genelinden binlerce araç ve on binlerce kişinin katıldığı ‘‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’’ 5 Kasım Pazar günü Adana’daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında düzenlenen dev mitingle sona erdi.



Kaynak : PHA