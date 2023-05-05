Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl’de düzenlediği mitingde partisinin seçim stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Erbakan, seçimler öncesinde alınan stratejik bir kararla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girildiğini belirterek, Millet İttifakı’na yüklendi.

LGBT konusuna da değinen Erbakan, 7’li masaya teslim edilemeyeceğini ve LGBT’ye destek olanların Bingöl’den oy alamayacaklarını vurguladı.

Ayrıca, başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda da Bingöllü kardeşlerin 7’li masaya geçit vermeyeceğini ifade etti. Erbakan’ın konuşması, Bingöllülerin 14 Mayıs’ta sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde vereceklerine dair umutlarını da dile getirdi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, iktidardaki CHP partisini eleştirerek, politikalarının ekonomiyi alt üst edeceği uyarısında bulundu. CHP’nin ahlaktan, maneviyattan, başörtüsü meselesinden bahsederken işsizlik, enflasyon gibi ekonomik sorunları, küçük çiftçi ve esnafın mücadelesini çözemediğini savundu. Erbakan, CHP zihniyetinin geçmişte olduğu gibi ülkeye devalüasyon, kıtlık, ekonomik kriz ve yoksulluk getireceğini ileri sürdü. Başbakan, CHP’nin ekonomiyi düzeltmek için Londra’dan daha fazla borç almayı içeren ekonomik planını da eleştirdi. Bunun halka daha fazla borç ve vergi yükü getireceğini savundu. CHP’nin ekonomik sorunlara tek çözümünün düşük faizle borç alıp vermek olduğunu, bunun sorunları çözmeyeceğini vurguladı. Erbakan, CHP’nin halefi olduğu sol görüşlü SHP’nin geçmişte birçok belediyeyi iflasın eşiğine getirdiğine de değindi. Ekonomiyi düzeltmek için bu zihniyete güvenmenin aptalca olacağı sonucuna vardı.” dedi.