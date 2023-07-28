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Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdimlerin ardından büyükelçi aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cezayir, İran ve Japonya’nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.

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