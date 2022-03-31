Erdemoğlu Holding’den Adıyaman’a büyük yatırım

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk ve İş adamı Hacı Dikmen ile bir araya gelen Başkan Dağtekin,"Erdemoğlu Holding’in yapacağı büyük yatırımın yer tahsisi için imzalarımız attık" açıklamasında bulundu.

"Adıyaman’ın istihdamına, ekonomik gelişimine ve sanayi potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Dağtekin,"Bilindiği gibi Erdemoğlu Holding başta Gaziantep ve Besni ilçemiz olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yatırımları olan ve her zaman gurur kaynağımız olan bir şirket. Yatırımların yanı sıra hayır işleri ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime büyük yatırımlar yaparak Türkiye´nin birçok bölgesinde okullar, Camiiler ve taziye evleri yapan bir aile şirketi. Kendileriyle her görüşmelerimizde Adıyaman’ımıza yatırım yapma konusunda çeşitli istişarelerimiz oldu. Bugün ise ilk somut adımı atarak, Adıyaman OSB’de yer tahsisi için imzalarımızı attık. İnşallah Adıyaman’ımız yeni ve büyük bir yatırıma kavuşmuş olacak. Bu yatırım Adıyaman’ın istihdamına, ekonomik gelişimine ve sanayi potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesile ile başta Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu olmak üzere tüm Erdemoğlu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımın Adıyaman’a ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.