Adıyaman'da bal fiyatları belirlendi

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek fiyatları belirlediklerini söyleyen Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit,"Adıyaman arıcılar birliği olarak 1460 üyemizle 74150 kovanla arı üretimi faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Adıyaman yaylalarındaki çiçek florasını değerlendirip, çiçeklerdeki nektar arılarımız tarafından toplanarak ülkemize ve Adıyaman’ımızın ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Adıyaman’da birçok aile arıcılık faaliyetlerini yaparak geçimini sağlamaktadır. Arıcılar olarak temel amacımı şifa kaynağı olan balı doğal yaylalardan üretip tüketicilerimize sunmaktayız. Üretimde belli zorluklar bulunmakta Adıyaman arı yetiştiriciler birliği olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan arıcılık sektöründe üretim yapan arıcılarımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması arıcılıkta kullanılmakta olan malzemelerin fiyatlarında artış olması ve en önemlisi de bu yıl bal rekoltesinin düşük olması arıcılarımızı olumsuz yönde etkilemekte istemeyerek maliyetlerin artması bal fiyatlarına da yansıdı. Süzme çiçek balın kilosu 250 lira, petek çiçek balı fiyatı 280 lira, karakovan çiçek balı 350 lira, olarak belirlenmiştir” dedi.

Kaynak: PHA