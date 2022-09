Tutdere: Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor

“Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor”

Eğitim hakkının herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanması gerektiğini fakat bunun sağlanamadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Eğitim hem Anayasamızda hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde en temel insan hakkı olarak nitelendirilmiştir. Bu en temel insan hakkının da devlet tarafından Türkiye’de yaşayan herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanması, eğitimin de parasız olması gerekiyor. Son dönemlerde özellikle eğitim konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir gerçektir. Şu anda Türkiye’de parası olanların eğitim hakkını sonuna kadar kullandığı; köylerde, tarlalarda, bağda, bahçede çalışan yoksul çocukların ise bu haktan yararlanamadığı adaletsiz bir düzen yaratılmış durumda. Çocuklar arasındaki bu ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Anadolu’nun en ücra köşesinde bulunan köydeki çocukla Ankara ve İstanbul’daki çocuğun eşit koşullarda, eşit eğitim hakkından faydalanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.

866 bin kız çocuğu okuldan uzakta

AKP’nin eğitim politikalarını eleştiren CHP’li Tutdere, “İktidarın bilimsellikten uzak eğitim politikaları rakamlara yansıyor. MEB’in istatistiklerine göre her kademede kız çocuğu sayısı erkeklerden daha az durumda. İlkokul, ortaokul ve lisede toplam 866 bin kız çocuğu okuldan uzakta. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 örgün eğitim istatistiklerine göre yüz binlerce kız çocuğu okula gitmiyor. Sorun bu kadarla da kalmıyor. Okul çağında olan 866 bin kız çocuğu eğitimin dışında yer alıyor. Üstelik bu durum eğitimin kademesi yükseldikçe daha da artıyor. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısı ise 636 bin 270. Bu sayı da eklenince 1,5 milyonu aşkın kız çocuğu okuldan uzak kalmak zorunda bırakılıyor.” ifadelerini kullandı.

"MEB’in İtiraf Genelgesi: Okullar yetersiz, sınıfta bırakmayın"

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik liseler arasındaki nakiller ile alan geçiş işlemlerine yönelik okullara gönderilen genelgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “MEB’den okullara itiraf niteliğinde bir belge gönderildi. Geçen yıl lisede sınıf tekrarını kaldıran MEB bu kez fiziki kapasitesi yetersiz okullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmamasını istedi. Yazıyla, devamsız ya da başarısız öğrencilerin, mevcut durumlarına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçirilmesi gerektiği belirtildi. Bakanlık adeta, ‘Ben öğrencileri ölçemedim, bu yetersiz okul şartlarında onlara sınıf da bulamadım’ itirafında bulunuyor” Kariyer sınavı ile öğretmenleri ölçmeye kalkan bakanlık, daha öğrencileri ölçemiyor. Dolayısıyla ortada acı bir tablo var. Mesleki ve teknik liseler dışındaki okul türlerinde de benzer bir durumun olup olmadığının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Sorunun çözümü öğrencilere gerekli bilgi birikimi vermeden üst sınıfa geçirmek değil, eksiği gidermek, okul ve derslik sayısını artırmaktır. Ancak mevcut iktidar sorun çözecek durumda değildir. Zira, sorunu yaratanlar çözüme katkı sunamazlar. Dolayısıyla iktidarın eğitim sistemimizi düzeltmesi beklenemez.” dedi.

“Barınma hala en büyük sorunlardan”

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yurt ve barınma sorunlarını da gündeme getiren Milletvekili Tutdere, “Bin bir emekle üniversiteyi kazanıp şu anda yurt bulamayan, barınma sorunları giderilemeyen üniversiteli gençlerimiz var. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bizlerde ailelerimizle birlikte öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için canhıraş çalışıyoruz. Ancak devlet eliyle yurtların sayısı ve yatak kapasitesinin artırılması gerekiyor. Zira üniversiteyi kazanan istatistiklere baktığımızda 5 öğrenciden sadece 1’inin yurt ihtiyacı karşılanabiliyor. Dolayısıyla aileler ve öğrenciler mağdur oluyor. Örneğin Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler Gölbaşı’nda yurt bulunmadığı için Besni ilçesinde bulunan yurtta kalıyorlar. Her gün bir ilçeden başka bir ilçeye gidiş-geliş yapan öğrencilerin sadece yol masrafı günlük 50 lirayı aşıyor. Masrafı karşılayamadığı için okulu bırakan öğrenciler var. Öğrenciler yurt yapmıyorsunuz bari ücretsiz servis sağlayın diye feryat ediyor. İktidar bu feryadı ne zaman duyacak? Bu mağduriyetlerin giderilmesi, çocuklarımızın barınma ihtiyacı başta olmak üzere taleplerinin bir an evvel karşılanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’ımızda eğitim konusunda yapılması gerekenler yapılmıyor”

Dünyada tek olan Eğitim Bayramının kutlandığı Besni ve Adıyaman’da da eğitim konusunda eksiklerin ayyuka çıktığının altını çizen milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ımızda eğitim konusunda yapılması gerekenler yapılmıyor, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz mağdur ediliyor. Örneklerle açıklamak gerekirse Yaylakonak ve Kömür Beldelerimizin lise ihtiyaçlarını defalarca talep etmemize, gündeme getirmemize rağmen iktidar bu talebi görmezden geliyor, bu ihtiyacı karşılamıyor. Kömür ve Yaylakonak halkının bu talebini yineliyor, dünyada tek olan bu anlamlı bayram vesilesiyle bir kez daha hükümete öğrencilerimiz adına açıkça çağrıda bulunuyorum: ‘Yoksul kentimizin, yoksul ailelerinin bin bir emekle okuttuğu öğrencilerimizin önünü açacak, daha rahat eğitim alacaklarını sağlayacak projeleri bir an evvel hayata geçirin.’” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağımız bir sistemi inşa edeceğimiz günlerin yakın”

Türkiye’nin kurtuluşunun çağdaş, laik, demokratik ve bilimi kendine şiar edinen bir eğitim anlayışından geçtiğini söyleyen Tutdere, “Adıyaman’ımızın her alanda ileriye gitmesi ve kalkınması için, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben bu kentin bir milletvekili olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Adıyaman’ın dört bir yanında ilimizin eğitimde hak ettiği yere gelmesi için gayret gösterecek, her türlü mücadeleyi vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, okullar ve bölgeler arasındaki nicelik ve nitelik farkını en aza indireceğimiz, ihtiyaç olan bölgelerde kapatılan köy okullarını yeniden açacağımız, zorunlu haller dışında taşımalı eğitim uygulamasına son vereceğimiz, eğitim sistemimizi tüm bileşenleri kapsayacak şekilde katılımcı ve demokratik bir eğitim modeline dönüştüreceğimiz ve en önemlisi eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağımız bir sistemi inşa edeceğimiz günlerin yakın olduğunu ifade ediyor, bu duygu ve düşüncelerle dünyada ilk ve tek olan 24’üncü Besni Eğitim Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.