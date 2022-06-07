Bakan Özer: 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız - Videolu Haber

Adıyaman’daki temaslarına Valilik ziyaretiyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin mevcut eğitim durumu, hizmete sunulan ve devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Valilikte gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bugün Adıyaman’da eğitim alanındaki mevcut durumu değerlendirdiklerini, eğitimin kalitesinin artırılması için ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bakan Özer’den Adıyaman'a 1 milyar 377 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi

İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'a yaptıkları kısa ziyaretin çok bereketli olduğunu belirterek müjdelerini paylaştı.

Adıyaman için 2022 yılında yaklaşık 357 milyon liralık bir bütçe belirlendiğini anımsatan Özer, bunu yaklaşık 4 kat artırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Bugünkü değerlendirme toplantısında Adıyaman'ın eğitim kalitesini artırma, özellikle ikili eğitimi tamamen ortadan kaldırmayla ilgili çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve 357 milyonluk yatırıma ek olarak Adıyaman'a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Adıyaman'ın yatırımlarını 1 milyar 377 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Tüm Türkiye'de en büyük önceliğimiz depremle ilgili güçlendirme ve yık yap kapsamındaki çalışmaları nihayetlendirmek. 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar Adıyaman'da güçlendirme yapılması gereken tüm okullarımızı, inşallah, nihayetlendireceğiz. Tüm güçlendirmeleri tamamlayacağız. Bunun için 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız. Bakanlık olarak bir diğer önceliğimiz, bildiğiniz gibi, okul öncesinde okullaşma oranlarını artırmak. Tüm Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Adıyaman'a 35 yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Yine mevcut okulların onarımları ile ilgili ilave olarak Adıyaman'ımıza 20 milyon liralık bir yatırım daha göndereceğiz. Merkezde ve ilçelerde 8 ilkokul, 8 ortaokul ve 4 de lise yapılacağını kaydeden Özer, "Yaklaşık 250 derslikli ilave yatırımı bu kapsam içerisinde Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız. Bir de il eğitim değerlendirme toplantısında öğretmenevi ve imam hatip ortaokuluyla ilgili bir hayırsever çalışması olduğundan bahsedildi. Onlar da hem öğretmenevinin hem de imam hatip ortaokulunun tamamına yetmiyor. Geriye kalan kısımları da Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Bu, 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırıma dâhil değil." diye konuştu. Yatırımların Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da eğitimin kalitesinin artırılması için emek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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