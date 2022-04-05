Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında eğitim gören 5 bin öğrenciye ücretsiz sinema keyfi sunuyor.

Bu kapsamda şehir merkezinden uzak kırsal mahallelerde ikamet eden öğrencilere tarihte bir dönüm noktası olan, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’ni anlatan “Malazgirt 1071”adlı sinema filmini ücretsiz izleme fırsatı veriliyor. Ayrıca etkinlikle çocuklara ve gençlere kendi tarihini öğrenme imkanı sunulurken öğrenciler için zor eğitim süreçlerinde moral ve motivasyon desteği de bu yolla sağlanmış oluyor.