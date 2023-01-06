Bursa'da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri, kadın dernekleri ve kadın girişimcilere, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince 'Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Gerekli Olan Hijyen Eğitim'i verilmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kadın üreticilere güvenilir gıda üretmeleri ve tüketiciyi doğru bilgilendirmeleri için gıda hijyen mevzuatı, etiketleme mevzuatı anlatılarak farkındalık çalışmaları yapıldı.

Eğitimin öncesinde üretici kadınlarla bir araya gelen İl Müdürü Hamit Aygül, şu ana dek kadın kooperatifleri ve üreticilere verilen desteğin eksilmeden devam edeceğini söyledi.

İl Müdürü Aygül ayrıca üretici kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının ilçelerde de devam edeceğini söyledi.