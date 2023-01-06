KASKİ Genel Müdürlüğü personeli, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nin sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına destek olmak için bağışta bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’ sloganından yola çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kana ihtiyaç duyan hastaların sağlığına kavuşabilmelerine katkı sağlamak için belirli aralıklarla desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda KASKİ ve Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri’nde kurulan geçici kan bağışı stantlarında ilk olarak hazırlanan formları doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, bağışta bulundular.

KASKİ personeli kampanya sayesinde hem farkındalık oluşturdu hem de kana ihtiyaç duyan hastalara destek oldu.