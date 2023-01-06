Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ilçe sakinlerinden taleplerini yerine getirmek ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için 7 gün 24 saat hizmet veren Yıldırım İletişim Merkezi (YİM), bir yılda 275 bin çağrı yanıtladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Yıldırım İletişim Merkezi (YİM) ile vatandaşların taleplerini anında cevaplayan Yıldırım Belediyesi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının adres ve kişi bilgisi alınarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda yönlendirildiği Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nde, yapılan talepler ile ilgili kısa sürede vatandaşlara geri dönüş sağlanarak bilgi aktarımı yapılıyor. Belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer resmî kurumlar hakkında da istek ve şikâyeti olan vatandaşlar çözüm noktalarına yönlendiriliyor. 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi iletişim hattından, 2022 yılında 275 bin 24 çağrı, 104 bin 986 talebe cevap verildi.

GÜÇLÜ İLETİŞİM, HIZLI ÇÖZÜM

Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlara en güzel şekilde hizmet etmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, yapacağımız her iş için önce hemşehrilerimize danıştık. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın taleplerine göre belirledik. Muhtar toplantıları, vatandaş buluşmaları, saha çalışmaları ve Yıldırım İletişim Merkezi ile Yıldırım’ın nabzını tutuyoruz. Yıldırım İletişim Merkezi; ‘güçlü iletişim, hızlı çözüm’ sloganı ile ilçemize en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek adına her konuda bilgi alınan, yönlendirilen, tüm aramaları gerekli bilgi akışına ve çözüme ulaştıran profesyonel kadromuz ile hızlı yol aldığımız, başarısını aldığımız ödüllerle ispatladığımız bir birimimizdir” dedi.

ÖNCE DANIŞIYOR SONRA YAPIYORUZ

Yıldırım’ı Yıldırımlılarla birlikte yönetmenin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin hizmet yol haritasını belirlediğini ifade ederek, “Dolayısıyla bizim için her Yıldırımlının fikri ve düşüncesi çok önemli. Gücümüzü aldığımız hemşerilerimizin fikirleri bizim hizmet önceliklerimizi belirliyor. Bunun için Yıldırımlıların görüş ve önerilerini kesintisiz bir şekilde almak için Yıldırım İletişim Merkezi’mizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Yine vatandaşlarımız, 0530 916 16 02 numaralı whatsapp hattımızdan fotoğraf veya video olarak da taleplerini iletebiliyorlar. İlgili birime ulaştırılan talepler en kısa sürede yerine getirilerek, aynı iletişim kanalları üzerinden hemşehrilerimiz bilgilendiriliyor. İlçe sakinlerimiz, cenaze işlemlerinden vergi borçlarına, sokak hayvanlarından kültürel etkinliklere kadar merak ettikleri her türlü konu hakkında rahatlıkla iletişim hattımızı arıyorlar. Ekiplerimiz de gelen her türlü çağrıya cevap vermeye çalışıyorlar. Yine bu merkezimiz üzerinden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Ayrıca hemşehrilerimiz belediye hizmetlerimizle ilgili talep ve önerileri mobil uygulamamızın ‘Çek Gönder’ kısmından bizlere iletebiliyorlar. Bu uygulamalarla hizmet kalitemizi yükseltmeye gayret ediyoruz. Hizmetlere kolay ulaşan bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.