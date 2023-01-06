Ekonomiye sağladığı katma değeri artıran BUTTİM, 2023’te 1,25 milyar dolar ihracat hedefine odaklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, ‘serbest ticaret böglesi’ statüsü kazanıldığında BUTTİM’in küresel çapta önemli bir ticaret üssüne dönüşeceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Türkiye’nin ihracattaki küresel başarısını perçinlemesine katkı sağlayan BUTTİM’in 2023’te 1,25 milyar dolar ihracata imza atmasını hedeflediklerini dile getirdi.

SERBEST TİCARET BÖLGESİ HEDEFİ SÜRÜYOR

BUTTİM’in tekstille birlikte tüm sektörlere dokunan bir cazibe merkezine dönüştüğünü kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “2019’da göreve geldiğimizde yüzde 64 doluluk oranına sahip BUTTİM’i söz verdiğimiz gibi hak ettiği konuma yükselttik. Bugün BUTTİM; yüzde 99 doluluk kapasitesi, yıllık yaklaşık 500 bin dolar ihracatı ile şehrimizin göz bebeği konumunda. Biz ‘BUTTİM para kazandırmaz, BUTTİM’de para kazanılır’ düşüncesinden hareketle; burayı ulusal ve uluslararası alanda bir çekim merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda ‘serbest ticaret merkezi’ vizyonunu ortaya koyduk ve hazırlıkları başlattık. BUTTİM, yeni statüsü ile üyelerinin ticaret hacmine ve ülke ekonomisine daha fazla katkı koyacaktır. Bu doğrultuda 2023 hedefimiz; BUTTİM’in ihracat potansiyelini 1 milyar 250 bin dolara çıkarmak” dedi.

‘FATURALAR, 2. KADEMEDEN ÇIKARILMALI’

BUTTİM üyelerinin krizleri fırsata çevirme noktasında yeni pazarlara açılmaya hazır olduğunu ancak yüksek girdi maliyetlerinin planları değiştirdiğini de kaydeden Şengül, “Son günlerde elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin ticari işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi işletmelere nefes aldıracaktır. BUTTİM Yönetimi olarak, elektrik ve doğalgazı sadece ısınma amaçlı kullanan ve kâr amacı gütmeyen kurumların faturalarının ikinci kademeden çıkarılarak birinci kademeye alınmasını da talep ediyoruz. Bu uygulama; hem esnafımızı rahatlatacak, hem de istihdama katkı sağlayacaktır. Biz tüm imkânlarımızla, BUTTİM’i tercih eden iş dünyamızın elini rahatlatacak girişimlerde bulunmaya ve bölgemizi daha cazip hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.