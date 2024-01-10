Onur Akay, Bülent Ersoy’un tenis oynarken çekilmiş hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaşarak, Ersoy’un sözleriyle Yalı Çapkını dizisi senaristlerine açık mektup yazdı.İSTANBUL (İGFA) - Kendi internet sitesinde “Yalı Çapkını senaristlerine açık mektup!” başlıklı yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dizinin senaristlerine arşivinde bulunan Bülent Ersoy’un hiçbir yerde görülmemiş bir fotoğrafıyla seslendi. "Dünya Güzellerim Masada" programının yorumcularından Bülent Ersoy da, Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşmuş ve senaristlere senaryoda değişiklik yapılması için seslenmişti. Ünlü sanatçı, dizideki Pelin karakterinin hamilelik olayının sona ermemesi durumunda, diziyi izlemeyeceğini belirtmişti.

Onur Akay, “Bülent Ersoy, bazen kostümlerinin tarzıyla, bazen aksesuarlarıyla, bazen de takma tırnaklarıyla her zaman sosyal medyanın gündeminde kalır, reytingleri hep zirvededir ve yaptığı açıklamalar da magazin gündeminde polemiklerin kapısını açar. Kostümlerinden bahsedince şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Diva, her zaman modanın önünde ve modanın da öncüsüdür. Mesela şöyle bir örnek vermek isterim. Magazin dünyasında "tenis" deyince akla gelen ilk isim kim desem? Herkes Hülya Avşar diyecektir. Ancak tenisin bile moda olmasını sağlayan yine Bülent Ersoy’dur. Magazin dünyasında Herkesten önce tenis oynamıştır. Avşar, 1992 yılında özel ders alarak tenise başlamıştır. Hatta arşivimde, Bülent Ersoy’un tenis oynarken çekilmiş hiçbir yerde olmayan bir fotoğrafı da var” ifadelerini kullanarak, Ersoy’un 80’li yılların başında tenis oynarken fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraftaki fiziği ile dikkat çeken Ersoy’un bu fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

Akay, “Ancak ne siz senaristler, ne de yapım firması maalesef bunu anlayamıyorsunuz. Hep zirvede ve hep reytingi bir numara olan Bülent Ersoy’un bir bildiği var ki söylüyor. Dinlemezseniz düşen reytingleriniz bu sefer çakılır!” dedi.

Hatırlanacağı gibi Bülent Ersoy, senaristlere seslenerek, "Bu hamile kız eğer ki bu beyaz çoraplı çocuktan (Ferit) hamile kaldıysa tövbeler tövbesi bir daha o diziyi izlemem! Televizyonu kırarım! Böyle bir şeye hakkı yok, beni kimsenin üzmeye hakkı yok. O çocuk başka yerden geldi. Bir şey bulsunlar. Bir şekilde bir kan alınması gerekir ya da kan verilmesi gerekir çocuk doğduğu vakit örneğin." ifadelerini kullanmıştı.