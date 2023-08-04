Hataylıların hem genel ekonomik sorunlar hem de deprem nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini vurgulayan Savaş, ‘’can kayıplarımız nedeniyle çok üzgünüz. İnsanlar artık hayatlarına devam edebilmek istiyor, inşaat yapıp yapamayacaklarını bilmek istiyor. Şehrimiz 7 defa yıkılıp 8. defa kuruldu. 9. defa nasıl daha sağlıklı bir şekilde yeniden inşaa edebiliriz diye çalışıyoruz. Tarihi dokudan ulaşıma ve yeşil alanlarımızı da koruyarak yaşanabilir ve modern bir şehir kuralım istiyoruz” dedi.

“YARDIM VE DESTEKLER GİTTİKÇE AZALDI”

Depremin ardından yardımların ve desteklerin gittikçe azaldığını da söyleyen Başkan Savaş şöyle konuştu: İlk zamanlar, özellikle basın ve medya şehrimize çok ilgi gösterdi. Gösterilen ilgi desteğe dönüşmeden dünya daha güncel sorunları konuşmaya başladı. Bundan dolayı bizler Hatay’ı gündemde tutabilmek ve yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla çalışıyoruz. Sadece Hatay için değil diğer depremden etkilenen illerin ayağa kalkması için çalışmalarımız var” diyerek depremden etkilenen illerdeki ilginin azalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“İKTİDAR GELDİĞİNDEN BERİ GERGİNLİKLE İŞ YAPIYOR VE İNSANLARI KUTUPLAŞTIRIYOR”

Yaklaşan yerel seçimler öncesi iktidar temsilcilerinin ılımlı bir hava sergilemesi gerekirken hiçbir olumlu bir tavır sergilemediklerini ifade eden Başkan Savaş, “ Halkımız bu zor zamanlarda çok sıkıntı çekiyor. Ekonomik sıkıntılar arttı. İktidar halen bizi aşağı çekmek istiyor. Biz her türlü şeye hazırız. Toplum olarak fazlasıyla çektik. İktidar geldiğinden beri, gerginlikle iş yapıyor ve insanları kutuplaştırıyor. İnsanlarımız bu durumdan çok yoruldu. Biz bütünleşerek iş yapmak zorundayız. İktidar, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ayrı telden çalarsa Hatay hızlı bir şekilde kalkınıp eski durumuna kavuşamaz” dedi.

Ekonomik tablonun gittikçe kötüleştiğini ve insanların oldukça zor durumda olduğunu belirten Savaş şöyle konuştu: Ekonomik gidişat çok kötü. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlarımız insanlarımız var. Emekliler kan ağlıyor. Gezdiğim mahallelerde ruhsal çöküntü çok fazla. Biz insanlarımızı kaybediyoruz farkında değiller. Siyasette seçimi kazanmış olabilirler ama insanları kaybetmek, sıkıntılarına göz yummak kalkınmamızı yavaşlatıyor. Bu durum sadece insanlarımızı değil çocuklarımızın gelecekle ilgili kaygısını da arttırıyor. Maalesef durum böyle olunca çocuklarımız yurt dışına göç ediyor”

Depremin ardından yaşanan altyapı sorunları hakkında da açıklama yapan Başkan Savaş, “ Birçok su kuyumuz kurudu. Ve çoğu yerde de borularda kopmalar oldu. 170 civarında yeni su kuyusu açtık. Birçok yere yeni isale hattı da döşedik. 183 civarındaki konteynerkentin temiz ve kirli suyu HATSU tarafından bağlanıyor. HATSU’nun işleri 12 kat arttı. Belediye binalarımız kullanılamaz halde ve birçok personelimizi de kaybettik. Ona rağmen depremin ilk gününden itibaren insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“BAKANLIKLARIN, ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ OLMALI HER KONUDA BİZLERE DESTEK VERMESİ LAZIM”

Yıkımın en çok olduğu Hatay’da şehrin her sorunu için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurgulayan Savaş, “ Hatay’da sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi yok. Türkiye acil müdahale planında 8 bakanlığın bu işin içinde olması lazım. Bakanlıklar bizim yetemediğimiz işleri yapmakla mükellefler. Bakanlıklar ve çözüm ortaklarımızın her konuda bizlere destek vermesi lazım. Hepimiz ortak çalışmak zorundayız” diyerek ortak hareket edilmemesi durumunda şehrin yeniden eski günlerine kavuşması için sıkıntılar oluşacağını söyledi.

Hatay’ın depremi yaşayan diğer illere göre çok daha fazla bir yıkım yaşadığını söyleyen Başkan Savaş, “7 tane ilçemiz depremden çok fazla etkilendi. Deprem 6 ay önce oldu ama Hatay birçok aşamayı geçti. Şehrimiz için plan ve projeler yapıyoruz. Bakanlıkların ve bizlerin de Hatay için yapmak istedikleri var. Ama bir belediye başkanı olarak Hatay’ın daha sağlıklı ve güçlü yapılanmasını istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki ile uyumlu çalışmaya gayret ediyoruz. Hatay’ın sorunlarını ortak akılla çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUNUZ”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın söylemlerine bir soru üzerine cevap veren Başkan Savaş, “ Hatay Büyükşehir Belediyesinin yapamadığı işi biz yaptık diyor. Yıllarca yolları bitiremeyen, Belen’e kadar otobanı ovaya indiremeyen zihniyetin iki boru alıp Hatay Büyükşehir’in yapamadığını yapıyoruz demesi Hatay halkı için çok incitici. Kimin parasını kime veriyorsunuz. Hatay halkının vermiş olduğu vergilerin hakkını vermek ve halkın hizmetini yapmak senin görevin. Hatay’ı daha hızlı nasıl ayağa kaldırabilirim diyerek mücadele etmesi gerekir. Hatay’ın hizmet katsayısını yükseltecek icraatlarda bulunması bizi daha mutlu eder. Milletvekilinin, tüccarın, iş dünyasının ayağa kalkması için Hatay’ın özel afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz demesini bekliyoruz. Hatay’a yapamadıkları hizmetleri neden yapamadıklarını da anlatsınlar. ” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP’li belediyelere karşı söylemlerinin hatırlatılması üzerine Savaş, ‘Tüm belediyeler savcılıktan almış olduğu bilgiler doğrultusunda personel alıyor. Eğer terörle bağlantılı olanlar varsa bizimle paylaşsınlar biz de onlarla iş yapmak istemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlet. İstihbarat birimindeki raporları ve bilgileri hiçbir belediye başkanı yok saymaz ve ona göre çalışma yapar. Eğer yanlış insanlar varsa da arkadaşlarımız ilişkiyi keser. 21 yıllık iktidarın görevi ülkeyi sağ salim geleceğe taşımaktır. Sayın Bahçeli’den eğitim, ekonomi, hukuk konularındaki sıkıntıları duymak isterdim. Emeklinin durumu, enflasyonun son durumu, halkın ne yediği ve tarımdaki girdi çıktıları konuşması ve özellikle de çiftçinin durumunun ne olacağı nasıl geçinecekleri açıklamasını isterdim. Mazot fiyatlarının birden bu kadar yükselmesini iktidara sormasını beklerdim” dedi.

“SAYIN ÖZHASEKİ İLE ÇALIŞMALARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ”

Hatay’ın yeniden plan ve program dahilinde yapılanmasını Özhaseki ile paylaşacaklarını da söyleyen Savaş, “ Biz 112 akademisyenle bu konuyu uzun zamandır çalışıyoruz. İlerleyen zamanda uzmanlarla toplantı yaparak çalıştay gerçekleştireceğiz. Çevre, ulaşım ve birçok sorunun çözümü için çalışmalarımızı bakanımızla paylaşacağız. Şehrimizin güçlü ve sağlam bir şekilde olması lazım” dedi. Savaş, Hatay’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile şu anda uyum içinde çalıştıklarının altını çizdi.

Hatay’ın belirli bölgelerinde yapılan kamulaştırma ile ilgili de konuşan Savaş, kamulaştırma kararının gönüllülük esasında olması, zeytinliklere dokunulmaması gerektiği ve Hatay’ın nadide bereketli topraklarına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

“ YIKIM ÇALIŞMALARI ÇOK DÜZENSİZ VE HOYRATÇA YAPILIYOR”

Enkaz kaldırma çalışmalarının yılsonuna kadar kaldırılmasının mümkün olduğunu belirten Savaş, “ Bu yıkım çalışmaları gerçekten çok düzensiz ve çok hoyratça yapılıyor. Kentin alt ve üstyapısına büyük zararlar veriyor. Elektrik, internet ve su kesintilerine sebep oluyor. Ayrıca ciddi sağlık soruna sebep olan asbest riskini de ortaya çıkarıyor. Enkaz kaldırma işlemlerinin halkın sağlığına uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Hatay da yabancılara toprak satışı sorununa değinen Savaş, “Geçtiğimiz yıllarda bazı illerde Türk vatandaşı olan yabancılara toprak almak yasaklanmış değil. Hatay’ın durumuna dair sosyolojik anlamda korkmuyorum ama önlem alması gerektiğini hep söylüyorum. Yabancılara kimlik verilmesinde ve mülkiyet satışında çok hassas davranılmalı” dedi.