Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’i ziyaret eden Başkan Aydın, savunma sanayideki büyük gelişmeleri ve yatırımları değerlendirdi.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan atılımlarla yerlilik ve millilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’ler seviyesine yükselmiştir. Savunma sanayi alanındaki başarıları sayesinde ülkemiz; Milli piyade tüfeklerini, çok namlulu roketatarları, Fırtına obüslerini, İHA’ları, SİHA’ları, TİHA’ları, ATAK helikopterlerini, fırkateynleri, savaş gemilerini ve akıllı hassas mühimmatları milli imkanlarla üretebilmektedir. İstikrarlı bir şekilde büyüyen savunma sanayimiz, ülkemizin ihtiyaçları yanında dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Bu alandaki ürünlerimizin ihracat ağı da rekor düzeyde genişleyerek, 2022 yılında 4,4 Milyar dolara çıkmıştır."dedi.