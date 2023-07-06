Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide uygulanan politikalarla ilgili açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programlarında üç temel bileşen olduğunu belirterek, temel amaçlarının mali disiplinin yeniden tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programlarındaki üç temel bileşeni şöyle özetledi:

"Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."