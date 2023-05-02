Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yüzlerce Kayserilinin katılımıyla Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü yaptı. Doğa yürüyüşünün ardından daha yeşil bir Kayseri için Ali Dağı’na fidan dikimi de gerçekleştirildi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen Doğa Yürüyüşü Programı, Ali Dağı’nda gerçekleştirildi. 8,5 kilometrelik parkurda gerçekleşen Doğa Yürüyüşü, başlangıç ve bitiş noktası Ali Dağı 360 Kafe önü olarak belirlenirken, bitişte ikramlar ve çocuk oyun parkurları yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve yüzlerce Kayserililer katılırken, bol oksijenli ve bol sohbetli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından etkinlik alanında Kayserililere hitap eden Bakan Akar, “Gençlerimizle, arkadaşlarımızla güzel bir yürüyüş yaptık. Önemli olan bizim birlikte ve beraber olmamızdır. Bugün de 1 Mayıs, bayramı burada kutlamaya başlamış bulunuyoruz. Bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Akar, konuşmasında “Kayserimiz cennet, vatanımızın her bir köşesi cennettir. Burada kederde ve kıvançta birlikte olduğumuzu göstermemiz lazım” diyerek, terörle mücadele ve deprem felaketi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Akar da, emekçilerle Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda buluşacaklarını hatırlatarak, “İşçi kardeşlerimizle beraber olacağız. Bu programa herkesi bekliyoruz. Emeğe, arkadaşlarımızın alın terine saygı olarak hep beraber İşçi Bayramı’nı kutlayacağız. Onlarla beraber olacağız, İşçi Bayramı’nız kutlu olsun” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN KONSERE DAVET

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, 1 Mayıs’a özel saat 18.00’de gerçekleşecek Esat Kabaklı konserine davet ederek, “Emekçi ve dayanışma günü. 1 Mayıs bizim için bir bahar. Vatandaşlarımızı Talas etkinlik sahasına bekliyoruz. Sanatçı Esat Kabaklı ile emekçilerimizle birlikte olmaya, ailece Kayserili hemşehrilerimizi o alanda görmek istiyoruz. Hulusi paşamızla, vatandaşlarımızın bir bakıma buluşması diye nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Vatandaşlara, doğa yürüyüşü sonrası sıcak çay, simit ve kahvaltılıklar ikram edilirken, bir şair de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel yazdığı şiiri okudu.

Doğa yürüyüşünün ardından daha yeşil bir Kayseri için Ali Dağı’na fidan dikimi de gerçekleştirildi.