ATSO, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden Adıyaman ile birlikte en çok etkilenen Gölbaşı ilçesinde toplantı düzenleyerek üyelerin sorunlarını dinledi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu üyesi Bilal Delikanlı, 9. Grup Meslek Komitesi Başkanı Halil Güzel, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren ATSO üyeleri katıldı.

ATSO üyelerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “6 Şubat depremlerinde vefat eden hemşerilerimize Allahtan rahmet diliyorum. 1 Ekim’de yapılan seçimde rahmetli Başkanımız İrfan Torunoğlu’na ve meclis üyelerimize verdiğiniz destekten ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Seçilmesinin ardından birçoğunuzu ziyaret edip teşekkür etme fırsatı bulamadan maalesef yaşanan felakette annem ile beraber ebedi âleme göç etti. Öncelikle sizlerden babam adına helallik diliyorum. Babamın vefatının ardından 45 günlük bir süreç sonunda meclis üyelerimizin kararıyla bu büyük yükün altına girdim. Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkında öncelikle Odamızın tüm birimlerini konteynerlerde aktif hale getirdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız iş birliğiyle kurulan çadırda depremin ilk haftasından 2023 yılının sonuna kadar devam edecek olan günlük 10.000 öğün kapasiteli yemek çadırımızı kurduk. Adıyaman’da ticari çarkların yeniden dönebilmesi için Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte hazırladığımız Acil Eylem Planını Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere dosya halinde sunduk. Savunma Sanayi yatırımının ilimizde yapılması için çağrıda bulunduk. Talebimizle birlikte inşallah başlangıçta Adıyaman’a 300 milyon TL’lik yatırım yapacaklar. İnşallah sizlerde bu fabrikayı göreceksiniz. Burada 200 tane personel çalışacak. İpard adında Avrupa Birliği destekleme projesi vardı. 15 yıldır Adıyaman hep bunun dışındaydı. Kırsal kalkınmada yüzde 50 hibe oranı varken İpard da yüzde 70’di. Adıyaman’ı da inşallah bu kapsama aldık. Üyelerimizin şu an finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar var. Bunları dile getirdik. Cumhurbaşkanı Finans Ofisi başkanına bu sorunu ilettik, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettik, banka genel müdürleriyle görüşme fırsatımız oldu. Biz bugün sizlerin taleplerini ve sorunlarını dinlemek ve geçmiş olsun demek için buraya geldik” ifadelerini kullandı.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ise, “Gölbaşı taşıdığı potansiyel ve çalışkan insanlarıyla ilimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan dinamik ilçelerimizden bir tanesi. Ancak deprem nedeniyle mağduriyet söz konusu. Oda olarak depremde gelen birçok yardımı Gölbaşı’na gönderdik. Çok büyük bir facia yaşadık. Sizlere belki geç ulaştık. Canlarımızı kurtarmak için mücadele verdik. Deprem sonrası sizleri dinlemek ve sorunlarınıza çözüm üretmek için yanınızdayız. Birlik ve beraberlik ruhuyla yaralarınızı sarmak, projeler üretebilmek için değer katan ve güç veren görüşleriniz ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Odamız her zaman önereceğiniz tekliflere açıktır, yanınızdadır2 dedi.

İstişare toplantısında sorunlarını birinci ağızdan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu’na ileten ATSO üyeleri toplantının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

İstişare toplantısı ATSO üyelerinin soru-cevap talep ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.



Kaynak : PHA