Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün kaldığı adresten çıkmaya çalıştığı esnada yapılan operasyonda 2.90 gram metamfetamin, 17 captagon amfetamin uyuşturucu hapları, 15 lyrcia yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakalanan M.Y., tekrardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA