Samsat'ta seradaki kenevire 1 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde sera içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ekili halde 293 kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafında kenevirler imha edilirken gözaltına alınan B.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Sorgusu tamamlanan B.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: PHA