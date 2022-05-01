Sağanak yağmurda onlarca araç ile 1891 ev ve işyeri sular altında kaldı - Videolu Haber

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar üzer uzun süre mahsur kaldı. Yağmur suyu baskını nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken eşyalar ise zarar gördü.

Onlarca araç sular altında kaldı

Sağanak yağmur nedeniyle Kap Cami Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesindeki araçlar 1 metreyi aşan yağmur suyu altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olay yerine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bölgede inceleme yaparak, ekiplerin çalışmalarını inceledi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla okul bahçesinde bulunan su tahliye edilirken, araçlar ise kurtarıldı.

1891 ev ve işyeri sular altında kaldı

Yağmur nedeniyle kentte 1891 ev ve işyeri sular altında kaldı. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalarına aralıksız devam ederken, 1684 ev ve işyeri temizlenirken, ekipler tarafından 423 ev ve işyerinde su tahliyeleri devam ediyor. Yağmur suyu baskının olduğu bölgelerde incelemede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentte belirli noktalarda sıkıntılar oluştuğunu belirterek, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

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