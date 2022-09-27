Park halindeki motosiklet çalındı

Alınan bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Kemal Özbilgiç’e ait motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Kemal Özbilgiç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan çalışmalar sonucu kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.