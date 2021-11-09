Kaza, gece yarısı Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur G., yönetimindeki O2 AAR 596 plakalı otomobiliyle Yenikentten çarşı istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarpmasıyla şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kaynak: PHA
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpmasıyla şarampole yuvarlandı.
09 Kasım 2021 Salı 14:06
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